Подмосковье 25 мая 2023, 14:19 Первые дома жилого комплекса «1-й Донской» построят в Ленинском округе к 2025 году ГК ФСК

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Жилой комплекс «1-й Донской» построят вблизи Пуговичинского пруда в Ленинском городском округе, сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области. Первую очередь объекта планируют сдать в 2025 году.

Автором проекта является архитектурное бюро Mont Design. Специалисты по благоустройству будут использовать цвет, формы и графику, напоминающие о природе средней полосы России. Особое внимание уделят озеленению и ландшафтному дизайну.

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На придомовых территориях возведут качественную дорожную и пешеходную сеть, а также велотрассы и площадки для активного спорта. Для прогулок будет предусмотрен бульвар, коммерческие объекты разместят на общественной площади.

По проекту в ЖК планируется девять жилых домов высотой от шести до 24 этажей. В комплексе будут доступны различные планировки: квартиры с наличием от двух до четырех комнат, а также студии. Кроме того, на территории построят два детских сада для 750 детей и школу на 1350 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом этапе расселения аварийного жилья. Округа приступят к расселению домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года.

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