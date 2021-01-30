Первые дольщики ЖК «Новобулатниково» получили ключи спустя 5 лет ожидания

Семь жителей Ленинского городского округа получили ключи от квартир в ЖК «Новобулатниково». Дольщики ждали квартиры пять лет.

Сдача проекта растянулась на долгие годы из-за финансовых трудностей.

Для многодетной семьи Шкиренко получение ключей оказалось значимым событием. До этого родственникам приходилось жить в однокомнатной квартире всемером. Теперь же хозяйка получила большой островок на кухне — мечта превратилась в реальность. Дети тоже хотят внести свое дизайнерское слово в украшение новой жилплощади. Старшая дочка, Александра Шкиренко, ответственно подошла к плану по обустройству личного пространства.

«Это будет мягкая мебель из ряда пуфиков, какие-то кресла. Рабочая зона будет у стола, чтобы было больше освещения», — рассказала девушка.

Сейчас застройщик оформляет документы. График выдачи квартир появится 10 февраля, его опубликуют на сайте ЖК «Новобулатниково».

«В этом году у администрации Ленинского городского округа большие планы по вводу первых пяти корпусов ЖК „Булатниково“. Благодаря этому ключи получат 350 [семей]», — рассказала начальник управления архитектуры и строительства администрации Ленинского городского округа Вера Попова.

Дольщики ЖК «Новобулатниково» должны были получить квартиры в 2016 году.