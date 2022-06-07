Первые дольщики ЖК «Молодежный» в Балашихе получили ключи

Сдачи дома в эксплуатацию дольщики ЖК «Молодежный» ждали два с половиной года.

Из-за финансовых проблем застройщик не сдал работу вовремя. Сложность возникла из-за подземного паркинга.

«На этом месте раньше было здание общественного назначения, очень много коммуникаций, пересечений. Поэтому все, что было ниже нуля, ниже уровня земли, необходимо было переносить. Большое количество коммуникаций — и это осложнило проект», — рассказал заместитель начальника управления по информационной работе с гражданами-соинвесторами Минжилполитики Московской области Андрей Любимов.

Достроить дом и ввести его в эксплуатацию помогло Минжилполитики области. В здании 17 этажей, всего здесь 498 квартир.

Источник фото: телеканал «360»

Есть в округе еще несколько домов, где процесс стройки затянулся.

«„Леоновский парк“: там три корпуса и количество дольщиков — 77. План по вводу в ближайшие три месяца. „Салтыковка престиж“: там дольщиков чуть меньше — 36. План по вводу этого объекта в пределах пяти месяцев, я думаю, это октябрь текущего года», — сообщил заместитель главы администрации городского округа Балашиха Кирилл Тимашков.

Через полтора месяца новоселье отметят 140 дольщиков в ЖК «Флинкбау». До конца года в Балашихе планируют решить все проблемы с недостроенными домами и выдать людям ключи от квартир.