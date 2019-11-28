Первые дольщики ЖК «Квартал Европа» в Балашихе получили ключи от квартир

Ключи от новых квартир вручили первым дольщикам жилого комплекса «Квартал Европа» из Балашихи. Торжественная церемония прошла в Доме правительства Московской области в Красногорске. В ней приняли участие заместитель министра жилищной политики Московской области Елена Апполинарова и заместитель главы администрации Балашихи Сергей Лукичев.

«У нас сегодня радостное событие, жилой комплекс „Квартал Европа“ введен в эксплуатацию. Это позволило восстановить права 888 обманутых дольщиков, которые ждали свои квартиры с 2013 года», — сказала Елена Апполинарова.

Возведение корпусов в ЖК «Квартал Европа» приостановилось в мае 2017 года из-за отсутствия финансирования. В 2019 году при поддержке правительства Московской области был найден новый застройщик, который взял на себя обязательства по завершению работ.

«Сегодня действительно торжественный день для Балашихи. Граждане, которые вложили свои деньги, ждали свои квартиры, получили их. Мы прошли непростой путь. Со многими сложились хорошие отношения. Поздравляю вас, желаю счастья», — сказал Сергей Лукичев.

В ЖК «Квартал Европа» в 2019 году завершено строительство 11 домов-долгостроев общей площадью более 45 тысяч квадратных метров. Также на территории комплекса обустроены детские площадки и парковочные места.