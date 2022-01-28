Первые дольщики получили ключи от квартир в ЖК «Пятницкие кварталы» Красногорска

В Красногорске первые дольщики получили ключи от квартир в доме № 22 в ЖК «Пятницкие кварталы» в деревне Сабурово. Этот радостный момент наступил для 292 человек, которые ждали жилья более трех лет. Об этом сообщили на сайте Министерства жилищной политики Подмосковья.

Семья Михайловых оказалась в числе первых новоселов. Сергей и Ольга купили квартиру еще в 2017 году. Теперь супруги готовятся к переезду из однокомнатной квартиры в просторную «двушку» вместе с двумя детьми.

«Очень рады, что дом наконец-то достроили. Хотя, конечно, за эти четыре года очень многое поменялось в нашей жизни. Ремонт планируем начать уже в ближайшее время», — рассказала Ольга.

Они надеются, что скоро решится вопрос и с инфраструктурой, появится школа и еще один детский сад.

Застройщик ООО «Саб-Урбан» начал строительство дома № 22 в 2016 году. Люди должны были получить свои квартиры уже в сентябре 2018-го, но у застройщика возникли финансовый проблемы, и стройка остановилась. Она возобновилась позже, но проходила медленно. Из-за нарушения сроков в 2018 году объект взяли на контроль правительство Подмосковья и Министерство жилищной политики. Несмотря на процедуру банкротства, застройщик достроил несколько корпусов, в том числе дом № 22.

В 2021 году в Подмосковье восстановили права более 20 тысяч обманутых дольщиков, сообщал RT.

В Минстрое РФ ранее сообщили о планах упростить доступ к кредитам для застройщиков, что в перспективе позволит снизить себестоимость жилья, передавало РИА ФАН.