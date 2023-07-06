Подмосковье 06 июля 2023, 16:06 Первые договоры по программе «Недвижимость за один рубль» заключили в Подмосковье Фото Минимущества

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В Подмосковье реализуется новая программа «Недвижимость за один рубль». С ее помощью предприниматели могут взять в аренду объекты недвижимости по ставке один рубль в год. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Программа стартовала по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Первые три помещения уже передали люберецким компаниям «Единая лифтовая компания» и «Прайм Сервис», а также ООО «Позитроника» в Протвине.

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«В регионе для создания и расширения импортозамещающих производств успешно работает программа „Земля за один рубль“. И теперь, проанализировав запрос бизнеса, похожую схему мы решили предложить и МСП, которым необходимы площади для запуска и развития», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

По условиям программы, недвижимость, которую передают под нужды малого и среднего бизнеса, необходимо отремонтировать в течение 1,5 года или реконструировать за три года.

«Помещения, которые мы предоставили в аренду по льготной цене в Люберцах и Протвине, находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Воспользоваться новой мерой поддержки могут представители МСП, осуществляющие деятельность на территории Московской области. Чтобы стать участником программы, у предприятия не должно быть задолженностей по зарплате и налогам и компания не должна находиться в стадии банкротства.

Помещение сдается на льготной основе на срок до десяти лет, здания — до 15 лет. Выбрать объект можно на интерактивной карте, а подать заявку по ссылке.

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