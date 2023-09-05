Подмосковье 05 сентября 2023, 02:00 Первые дни голосования на выборах губернатора Подмосковья прошли на новых территориях в ДНР Фото: unsplash.com

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Специалисты из Подмосковья, которые восстанавливают разрушенные города, дома, социальные объекты и инфраструктуру в ДНР, уже поучаствовали в выборах губернатора своего региона. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Для этого в Мариуполе оборудовали избирательные участки. На выборы специалисты могли прийти перед работой.

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Город восстанавливают сотрудники Фонда капитального ремонта Подмосковья. Организация находится в ведомстве Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества», который помогает участникам спецоперации и их семьям.

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