Первые буллиты забили на кубке Александра Овечкина в Красногорске

Третий игровой день кубка Александра Овечкина подарил зрителям первую серию буллитов.

В Красногорске на арене имени Владимира Петрова сошлись «Ак Барс» и «Авангард». Основное время матча закончилось со счетом 5:5, а в серии послематчевых бросков сильнее оказались хоккеисты из Омска — 6:5.

Уверенно продолжают борьбу за кубок московские армейцы. Три победы в трех матчах. Сегодня ЦСКА уверенно обыграл «Трактор» из Челябинска со счетом 7:2.

В завершающем матче группы «А» встречались «Атлант» (Мытищи) и «Салават Юлаев» (Уфа). В упорной борьбе победу со счетом 3:0 одержали подмосковные хоккеисты.

Увлекательными и динамичными получились игры в группе «Б». В утреннем матче встретились «Витязь» из Подольска и «Юность» из Минска. Матч закончился со счетом 14:0 в пользу хоккеистов из Московской области.

Напряженной была встреча московского «Динамо» и «Локомотива-2004» из Ярославля. В упорной борьбе вверх одержали железнодорожники со счетом 3:5.

Завершали игровой день команды «Спартак» (Москва) и «СКА-Стрельна» (Санкт-Петербург). В матче со счетом 5:3 победу одержали столичные хоккеисты.

По итогам трех дней 100% результат (девять очков) у двух московских клубов — ЦСКА и «Спартак». Впереди еще два игровых дня.

С результатами игрового дня можно ознакомиться на сайте Федерации хоккея Московской области.