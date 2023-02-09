09 февраля 2023, 12:34
Первые 800 человек зарегистрировались на портале вакансий для аграриев в Подмосковье
Около 800 пользователей зарегистрировались на портале «Агрокадры». На нем жители могут искать вакансии в сфере сельского хозяйства в Подмосковье. Об этом сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов.
Ярмарка вакансий помогает специалистам найти работу, а компаниям — квалифицированных сотрудников.
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«В Подмосковье множество предприятий, фермерских хозяйств, у которых есть запрос на квалифицированные кадры. Портал — площадка для поиска работы и размещения вакансий в сфере агропромышленного комплекса», — объяснил Филимонов.
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Портал заработал в марте прошлого года. Он помогает не только в поиске работы, но и места для практики студентов. Зарегистрироваться на ресурсе можно по ссылке.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Сельское хозяйство
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