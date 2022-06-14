Первые 5 услуг БТИ появились в подмосковных МФЦ

Услуги БТИ впервые появились в МФЦ Подмосковья. Сейчас там начали оказывать первые пять. Жители могут, например, получить технический паспорт квартиры и акт обследования объекта.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что это пилотный проект. Его запустили в первых пяти округах: Балашихе, Долгопрудном, Красногорске, Краснознаменске и Щелкове.

Теперь, чтобы получить технический паспорт или акт обследования объекта, можно подать заявление на услугу в МФЦ Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что документы БТИ необходимы, например, при продаже квартиры, приватизации недвижимости и в других случаях.

В МФЦ также удастся подать заявку на техническую инвентаризацию построек и направить запрос на создание копий технических паспортов недвижимости.

Ранее заявки по этим услугам принимали только в БТИ, а теперь жители могут выбрать наиболее подходящий для них вариант и при желании обратиться в МФЦ.