Подмосковье 25 января 2023, 16:20 Первые 5 госзакупок опубликовали в Подмосковье с начала года

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Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал пять первых госзакупок этого года. Это подряды на ремонты, снос ветхих зданий и благоустройство.

В Талдомском округе запланирован капитальный ремонт двух участков сельских дорог в деревне Троица-Вязники.

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На территории округа Шатура требуется выполнить снос зданий психоневрологического дома-интерната на 300 мест в селе Дмитровский Погост.

Еще три закупки — на благоустройство территорий, в том числе центральной площади Бронниц. В Лосино-Петровском требуются работы по обновлению парка и общественных пространств в поселке Свердловский. В Орехово-Зуевском округе подрядчику предстоит благоустроить береговую территорию реки Нерская между Новинским шоссе и съездом с Советской улицы к мемориалу.

Информация о новых закупках опубликована в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ. С закупками до двух миллионов рублей можно ознакомиться в Электронном магазине Московской области.