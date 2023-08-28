Подмосковье 28 августа 2023, 02:00 Первые 4 семьи получили ключи от квартир в долгострое ЖК «Пушкарь» в Пушкино

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Дольщики ЖК «Пушкарь» в Пушкино начали получать ключи от собственных квартир. Среди первых свое жилье приняла Наталья Сидорова.

«Это непередаваемое ощущение, которых мы ждали целых пять лет. Это ощущение счастья, что это наш дом, наше гнездышко. Теперь мы здесь будем жить», — сообщила участница долевого строительства Наталья Сидорова.

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Изначально свои квартиры люди должны были получить в 2019 году, но застройщик не справился с обязательствами. Наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о завершении строительства в конце 2020 года. Права на достройку передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

«В этом году по поручению губернатора мы выполняем указ президента РФ по решению проблематики и проблемных объектов обманутых дольщиков. В городком округе Пушкинский таких объектов два — это ЖК „Пушкарь“. На сегодняшний момент вопрос, который был проблемным с 2014 года, решен», — сообщил глава муниципалитета Максим Красноцветов.

Новый жилой комплекс — это доступное жизненное пространство, благоустроенная территория, детские и спортивные площадки, зоны отдыха и парковки. А чтобы держать руку на пульсе, на объекте проводился еженедельный мониторинг графика производства, а также внеплановые выездные проверки. Все это позволило ускорить завершение строительства и получить разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

«Плюс к этому — мы будем доделывать здесь и остановки и тротуары. Это уже следующий этап, чтобы здесь максимально комфортно было», — сообщил депутат Госдумы Сергей Пахомов.

Ключи вручили четырем семьям. Обустраивать новую квартиру Наталья Сидорова с семьей планирует в ближайшие дни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу решить вопрос обманутых дольщиков до конца 2023 года.

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