Подмосковье 22 декабря 2022, 09:33 Первые 4 корпуса построили в ЖК «Малая Истра» в Подмосковье

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Разрешение на ввод в эксплуатацию получили первые четыре дома в новом жилом комплексе «Малая Истра». Долгожданные ключи от квартир в скором времени получат 362 дольщика.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова сообщила, что построенным корпусам присвоены номера 14, 17, 18 и 21.

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Строить ЖК «Малая Истра» начали в 2014 году. Застройщик — «Компания Промсервис» — планировал возвести 17 домов, причем дольщики первой очереди должны были справить новоселье еще в 2018 году. Но со своими обязательствами компания не справилась, а позже была признана банкротом.

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В апреле 2021 года в Подмосковье приняли решение достроить восемь домов первой очереди за счет средств федерального и регионального бюджетов, а остальным дольщикам выплатить компенсации.

Права на застройку переданы Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства Подмосковья. С его помощью удалось достроить первые четыре дома ЖК «Малая Истра». Работы продолжаются.

Московская область окончательно решит вопрос с обманутыми дольщиками до конца 2023 года. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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