Подмосковье 09 августа 2023, 16:12 Первые 25 водоемов очистили в Подмосковье по программе «100 прудов и озер» Липко К.Ю

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В Московской области продолжаются работы по очистке водоемов по программе «100 прудов и озер». Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов заявил, что на данный момент работы завершили на 25 прудах в 16 округах.

Фирсов уточнил, что на данный момент в Подмосковье проводится очистка девяти водоемов. Во время работ из акваторий удаляют водную поросль и бытовой мусор. Это позволяет повысить качество воды, а также снизить риски обеднения воды кислородом.

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Самыми большими очищенными водоемами стали пруды в деревне Ямкино Богородского округа и пруд на реке Наре в Наро-Фоминском округе. Всего в этом году в Подмосковье намерены расчистить 40 водоемов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что работы по очистке водоемов проведут в четырех округах Подмосковья. Он подчеркнул, что что от жителей региона поступает большой запрос на отдых и прогулки около воды.

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