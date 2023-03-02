Подмосковье 02 марта 2023, 12:37 Первые 15 дольщиков ЖК «Народный» в Подольске получили ключи от квартир

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Первые 15 дольщиков жилого комплекса «Народный» в Подольске получили ключи от квартир в достроенном доме № 23. Вскоре туда смогут переехать более 250 семей.

Ранее строительством жилого комплекса занималась компания ООО «Главградострой». Застройщик не справился со своими обязанностями и был признан банкротом. Правопреемником стал Фонд развития территорий Московской области.

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«Благодаря взаимному сотрудничеству администрации городского округа Подольск и регионального Фонда развития территорий Московской области при поддержке правительства Московской области, Министерства жилищной политики и Государственного строительного надзора Московской области в декабре 2022 года было получено разрешение на ввод данного объекта в эксплуатацию», — рассказала заместитель главы, председатель комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа Подольск Елена Лебеденко.

Меньше чем за год мастера отделали места общего пользования, запустили лифт, достроили инженерные коммуникации, а также заменили все окна и стяжки.

«Мы как управляющая компания приняли данный объект, приняли в эксплуатацию все инженерные системы. Сделаем все, чтобы для будущих собственников проживание в данном доме было максимально комфортным», — сказал заместитель генерального директора управляющей компании «Пересвет» Сергей Шавырин.

Работа по проблемным объектам на территории муниципалитета продолжится. Права каждого обманутого дольщика восстановят в течение этого года.

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