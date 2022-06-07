Программа капремонта домов на год в Подмосковье выполнена на 35%

Капремонт позволит улучшить в 2022 году жилищные условия 660 тысяч жителей Подмосковья. На начало июня работы по программе завершены в 1300 домах, сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области.

По плану капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов будет обновлено 3757 домов. Таким образом, план выполнен на 35%. Специалисты производят ремонт фасадов, кровель, подвальных помещений и фундаментов, замену внутренних инженерных систем, установку общедомовых узлов учета потребления коммунальных ресурсов и полную замену устаревшего лифтового оборудования.

В Подмосковье реализуется самая масштабная на территории России программа капремонта, в нее вошло более 44 тысяч многоквартирных домов. Работы будут завершены до 2049 года. С 2014 года капремонт прошел в 15 тысячах домов, где проживают более двух миллионов человек.