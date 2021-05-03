Первые 12 экопунктов появятся в Чехове в 2021 году

В 2021 году в Чехове появятся первые 12 экопунктов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт реализации проекта по сбору чистого вторичного сырья.

С помощью таких пунктов пластиковые бутылки и алюминиевые банки попадают сразу на переработку. Они минуют мусорное ведро, контейнер и сортировку. За это жители могут получить баллы на личный счет, которые можно использовать в качестве разных скидок. В ближайшее время появится и денежное вознаграждение. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал глава Чехова Григорий Артамонов.

Первые 12 экопунктов в Чехове будут установлены на площадке «Мегабак», на улице Полиграфистов, дом 30, в городском парке, в ДК «Родник», ТЦ «Карусель» и в образовательных учреждениях.

Участники акции «Сдай старые шины на переработку» в Подмосковье отдали на утилизацию более девяти тысяч автомобильных покрышек за две недели. Местами сбора стали площадки «Мегабак». Помимо шин, в пункты можно бесплатно привезти старую мебель, бытовую технику, спил деревьев, старые окна и все крупные отходы, которые можно вторично переработать.