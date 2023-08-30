Подмосковье 30 августа 2023, 08:27 Первую женскую хоккейную команду собрали в Домодедове Unsplash

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Первая женская хоккейная команда «Авангард» вышла на лед в Домодедове. Тренируются спортсменки два раза в неделю по вечерам. Все они — мамы, некоторые даже многодетные.

Идея создать в округе женскую хоккейную команду принадлежит Екатерине Гавриковой. У женщины пять детей, до декрета она несколько лет играла за сочинскую сборную.

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Переехав в Домодедово, она решила развивать женский хоккей и здесь. Информацию о начале тренировок дали через социальные сети и уже набрали в команду 10 участниц.

«На самом деле девчонки молодцы, хорошо подготовлены, все получается. Методика точно такая же на данный момент как и с детьми, которые только встают на лед, потому что катание еще не поставлено», — рассказал главный тренер команды «Авангард» Захар Антипов.

Шлемы и краги для команды прилетели из Сочи, футболками, клюшками и защитой поделились мужчины из домодедовской команды. Спортсменки планируют уже через год войти в женскую лигу.

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