15 декабря 2020, 21:32
Первую выездную вакцинацию от коронавируса начали практиковать в стоматологической клинике Домодедова
Сотрудники стоматологии в Домодедове стали первопроходцами в выездной вакцинации от COVID-19. Инициатива вызвать бригаду прямо в клинику принадлежала главному врачу — Михаилу Каюгину. Его коллеги могли сделать вакцину и так — бесплатно, по ОМС, как люди из группы риска. Но им пришлось бы ехать в поликлинику, а это снова — лишние контакты и очереди. Поэтому прививочный кабинет организовали прямо в стоматологии.
Когда вакцинация от COVID-19 станет массовой, мобильные бригады смогут выезжать и на предприятия, и в школы — куда угодно. На примере этой стоматологической клиники стало понятно — это возможно.
Влияют ли на качество вакцины «полевые» условия и как сотрудники поликлиники отреагировали на предложение сделать прививку — в сюжете «360».