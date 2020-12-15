Первую выездную вакцинацию от коронавируса начали практиковать в стоматологической клинике Домодедова

Когда вакцинация от COVID-19 станет массовой, мобильные бригады смогут выезжать и на предприятия, и в школы — куда угодно. На примере этой стоматологической клиники стало понятно — это возможно.

Источник фото: телеканал «360»

Влияют ли на качество вакцины «полевые» условия и как сотрудники поликлиники отреагировали на предложение сделать прививку — в сюжете «360».