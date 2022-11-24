Подмосковье 24 ноября 2022, 19:45 Первую встречу в рамках проекта «Школа добрососедства» провели в Подмосковье

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В молодежном центре в Мытищах состоялась первая встреча в рамках проекта «Школа добрососедства». Ее организатором выступило Министерство информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.

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На встрече представители разных религиозных конфессий рассказали старшеклассникам и педагогам о традициях различных народов, проживающих в Московской области.

Для собравшихся выступили протоиерей, настоятель храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской поселка Поведники Симеон Банков, имам религиозной организация мусульман «Адалят» городского округа Мытищи Руслан Саберов, раввин организации ортодоксального иудаизма «Еврейская община города Мытищи» Реб Йоханан Косенко.

«На территории Московской области проживают более 140 народов России, в основном это представители христианства, мусульманства и иудаизма. В этом году мы запланировали две встречи в рамках проекта „Школа добрососедства“, чтобы дать возможность нашим школьникам и всем участникам мероприятия задать вопросы, касающиеся темы религии, особенностей и различия каждой из них», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Она добавила, что мероприятие в Мытищах объединило более 60 человек.

Следующую встречу в рамках проекта «Школа добрососедства» проведут 29 ноября в городском округе Кашира.

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