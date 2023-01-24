Подмосковье 24 января 2023, 20:55 Первую в ЖК «Южная Битца» школу достроят к концу 2023 года

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Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области побывали на стройке школы на 1550 мест в Ленинском. Это первое учебное заведение, которое появится в новом жилом комплексе «Южная Битца». Объект планируют достроить к концу этого года.

Сейчас рабочие обустраивают свайное поле, заливают фундамент и устанавливают вертикальные конструкции подземной части здания.

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Начальная школа рассчитана на 600 детей, основная и старшая — на 950 учащихся. Учебное заведение будет работать в одну смену. Заполняемость классов составит не более 25 человек.

Отметим, ЖК «Южная Битца» состоит из девяти 17-этажных домов, пять из которых уже сдали. Новый микрорайон расположен недалеко от МКАД.

Также в Красногорске началось возведение школы на 1500 мест и детского сада еще на 200 детей.

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