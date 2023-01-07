07 января 2023, 23:01
Первую в XXI веке ярмарку провели у Троице-Сергиевой лавры
Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде после многолетнего перерыва организовала рождественскую ярмарку на площади перед монастырем. Жители и гости округа могли приобрести изделия ручной работы из мастерских при обители и монастырскую продукцию. Самым популярным сувениром на ярмарке стал рождественский ягненок.
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Также вниманию посетителей были представлены вязаные изделия, сувениры, кухонная утварь, сладости и мучные изделия.
В Воскресенском подворье Троице-Сергиевой лавры для ярмарки изготовили имбирные пряники ручной работы, домашние пирожки и горячие напитки собственного производства.
Наибольшей популярностью у гостей пользовалась выпечка в виде рождественского ягненка. Ее готовят по старинному рецепту в пекарне монастыря «Сергиев канон».
Секрет выпечки в том, что в нее кладут одинаковое по весу количество муки, сливочного масла и яиц. А выпекать рождественских ягнят начинают задолго до праздника, потому что эти сувениры неизменно пользуются большим спросом в Рождество.
Ярмарка у стен Троице-Сергиевой лавры продолжит работать 8, 14, 15, 18 и 19 января.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Рождеством.
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Сергиев Посад
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