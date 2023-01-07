Подмосковье 07 января 2023, 23:01 Первую в XXI веке ярмарку провели у Троице-Сергиевой лавры Фото: Дмитрий Зайчиков

Читать 360tv в

Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде после многолетнего перерыва организовала рождественскую ярмарку на площади перед монастырем. Жители и гости округа могли приобрести изделия ручной работы из мастерских при обители и монастырскую продукцию. Самым популярным сувениром на ярмарке стал рождественский ягненок.

Реклама

Также вниманию посетителей были представлены вязаные изделия, сувениры, кухонная утварь, сладости и мучные изделия.

Фото: Дмитрий Зайчиков

В Воскресенском подворье Троице-Сергиевой лавры для ярмарки изготовили имбирные пряники ручной работы, домашние пирожки и горячие напитки собственного производства.

Фото: Дмитрий Зайчиков

Наибольшей популярностью у гостей пользовалась выпечка в виде рождественского ягненка. Ее готовят по старинному рецепту в пекарне монастыря «Сергиев канон».

Фото: Дмитрий Зайчиков

Секрет выпечки в том, что в нее кладут одинаковое по весу количество муки, сливочного масла и яиц. А выпекать рождественских ягнят начинают задолго до праздника, потому что эти сувениры неизменно пользуются большим спросом в Рождество.

Фото: Дмитрий Зайчиков

Ярмарка у стен Троице-Сергиевой лавры продолжит работать 8, 14, 15, 18 и 19 января.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Рождеством.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».