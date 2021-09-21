Уникальную, не имеющую аналогов в стране аллею русских писателей открыли в Лотошине. На ней установили 10 бюстов. На каждом из них выгравированы имена, годы жизни писателей, крылатые фразы и цитаты из их произведений.

Первую в стране аллею русских писателей открыли в Лотошине. Восьмиклассники лотошинской средней школы № 1 всегда любили уроки литературы. Во время подготовки к открытию аллеи ребята узнали много нового о мастерах словесности.

«Это те гении, которые создали понятие „русский человек“, которых знают во всем мире», — отметил Василий Дворцов, заместитель председателя правления Союза писателей России.

На каждом бюсте выгравированы имена, годы жизни писателей, крылатые фразы и цитаты из их произведений. После церемонии открытия аллеи, почетные гости смогли присоединиться к народным гуляниям на седьмом ежегодном фестивале «Картофельный разгуляй».

«По всей Московской области знают, что в Лотошинском городском округе есть такой замечательный фестиваль. Добро пожаловать в Лотошино, где вас встретят добрые люди, красивые места и хорошее настроение», — обратилась к гостям Екатерина Долгасова, глава городского округа Лотошино.