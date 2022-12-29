Подмосковье 29 декабря 2022, 22:19 Первую в России крупную «промышленную ипотеку» выдали в Московской области

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Подмосковный производитель опор и металлоконструкций для линий наружного освещения первым в России получил кредит в рамках федерального механизма «промышленной ипотеки».

Полученные средства компания «Электростарт» вложит в приобретение готового производственного цеха в Чехове.

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«Наш регион стал первым, запустившим программу „Промышленная ипотека“, и мы уже видим результаты: льготный заем на сумму 300 миллионов рублей по этой программе получила наша подмосковная компания „Электростарт“, которая инвестирует в приобретение готовой промышленной недвижимости, где разместит производство светотехнической продукции», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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В текущем году губернатор Андрей Воробьев поручил поддержать предпринимателей Подмосковья и начать развивать площадки, предлагающие бизнесу готовые промышленные помещения, которые позволяют запустить производство в короткие сроки. Министр подчеркнула, что данный формат пользуется большим спросом.

Отмечается, что «Электростарт» выпускает до 23 тысяч изделий и перерабатывает тысячу тонн металла в месяц. Программа «Промышленная ипотека» поможет компании расширить свои производственные мощности.

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