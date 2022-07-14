Первую сваю вбили в основание путепровода у платформы Аникеевка в Красногорске

В Красногорске у платформы Аникеевка забили первую сваю под опоры будущего путепровода. Строительство объекта через железную дорогу Рижского направления проводят в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Проект создания путепровода в Красногорске также является частью программы развития МЦД-2 «Нахабино-Подольск». Об этом сообщил Минтранс Подмосковья.

«В настоящий момент проводится погружение пробных свай с помощью сваебойной установки. Строители забили первую пробную сваю. До конца 2022 года предстоит провести устройство 320 свай для сооружения 12 опор путепровода. Параллельно проводятся работы по переустройству инженерных коммуникаций. Срок завершения строительства путепровода по контракту — 2025 год, но выполняя поручение губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева о завершении строительства социально важных объектов раньше контрактных сроков, мы планируем открыть движение по путепроводу раньше срока — в 2024 году», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В створе улицы Аникеевской будет построен двухполосный путепровод в составе транспортной развязки общей протяженностью 1,4 километра, из них длина путепровода — 410 метров. Здесь организуют подъезд общественного транспорта к платформе «Аникеевка» и обустроят парковочное пространство на 250 машин.

Пока водители теряют до одного часа времени на закрытом переезде. Новая дорога обеспечит комфортное, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение между двумя частями Аникеевки. Особенно важно это для экстренных служб.

Улучшится транспортная доступность существующих и строящихся жилых комплексов, где будут проживать порядка пяти тысяч человек. Из Аникеевки до Нахабино и Волоколамского шоссе можно будет добраться за 20-30 минут. Ликвидация железнодорожного переезда обеспечит безопасное движение поездов на Рижском направлении.

Для обеспечения бесперебойного транспортного сообщения через железнодорожные пути в районе МДЦ, в 2022 году на территории Подмосковья начали строительство еще трех путепроводов: у станции Опалиха в Красногорске, у станции Апрелевка в Наро-Фоминске, у станции Быково в Раменском округе.