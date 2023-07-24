Подмосковье 24 июля 2023, 12:46 Первую смену «Территории смыслов» откроют в Солнечногорске 27 июля Фото: unsplash.com

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Церемония открытия всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» состоится 27 июля в Солнечногорске. На первую смену «Мыслить» приедут 350 философов, социологов, преподавателей гуманитарных дисциплин, ученых и историков.

Форум является частью платформы «Росмолодежь. События». Первая смена продлится с 26 по 31 июля. Ее организуют на базе мастерской управления «Сенеж».

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Участники смены создадут инструменты мышления, поиска новых идей. Важной частью заезда станет формирование образа будущей России.

На открытие прибудет руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и его заместитель Андрей Бетин. Также во время смены с участниками встретятся гендиректор ВЦИОМ и советник первого замруководителя администрации президента РФ Валерий Федоров, архитектор смены Мадлен Батурина и другие. Символом смены «Мыслить» станет социальный философ Питирим Сорокин.

В этом году «Территория смыслов» будет состоять из восьми смен: «Мыслить», «Убеждать», «Помогать», «Творить», «Служить», «Учить», «Открывать» и «Действовать».

«На форуме участники познакомятся с возможностями построения карьеры в ведущих организациях и компаниях страны, найдут наставников, смогут больше узнать о культуре России и принять участие в добровольческих проектах в рамках дополнительных направлений, транслирующих ценности российского государства: „Труд“, „Родина“, „Добро“ и „Наставничество“», — уточнили организаторы.

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