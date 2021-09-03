Первую скейт-площадку открыли в Котельниках

В Котельниках появился современный скейт-парк, которого любители экстремальных видов спорта ждали пять лет. Площадка для катания на досках и роликах отвечает всем требованиям безопасности.

«Как только начинал кататься, уже мечтал, что в нашем городе поставят такой скейт-парк. А мои друзья, которые старше, пять лет ждали», — рассказал спортсмен Алексий Доманин.

Глава Котельников Сергей Жигалкин поделился, что идея строительства этого парка принадлежит местной молодежи. От появления задумки до момента ее реализации прошел всего месяц.

«Наша молодежь обратилась с предложением, что городской округ развивается, открываются спортплощадки, но нет скейт-площадки, где бы они могли заниматься экстремальными видами спорта. Что они постоянно ездят в Москву на эти площадки. Это неудобно. И мы обратились, соответственно, к министру спорта. Министр спорта включил [ее] в программу», — отметил Жигалкин.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, все достижения больших спортсменов начинаются с подобных дворовых площадок, а популяризация скейтбординга сейчас наиболее актуальна, так как этот вид включили в олимпийскую программу.

Скейт-парк построили по программе «Формирование комфортной городской среды». Его стоимость составила более 6,5 миллиона рублей.