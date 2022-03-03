«Таких будут десятки тысяч». Первую семью в Подмосковье переселили по проекту реновации

Мытищи стали первым городским округом Подмосковья, в котором стартовала программа реновации. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что задача — переселять из трущоб в современные дома, ведь есть здания 1935 года постройки и даже старше.

Семья Суплатовых первой получила современное жилье по программе реновации. Она переехала с 2-й Крестьянской улицы в Мытищах на проспект Астрахова.

«Я еще даже когда в квартире не была и увидела дом, сказала, что какой дом красивый. А когда сюда зашли — конечно, очень нравится. Светлая квартира», — поделилась Раиса Суплатова.

Новые квартиры выдают в границах городского округа, рядом с привычным местом жительства.

В этом году у нас первые квартиры, но таких будут тысячи, десятки тысяч. Во всех округах эта программа предполагает переселение из ветхого, уже безнадежно устаревшего жилья в современное Андрей Воробьев.

По его словам, в каждом округе Подмосковья, будь то Мытищи, Раменский или Красногорск, есть площадки, которые требуют таких больших изменений.

«Это первая квартира. Жители довольны. И я очень надеюсь, что каждая следующая будет на таком же хорошем уровне», — сказал губернатор.

В 2021 году программа реновации стартовала в двух округах — Мытищах и Раменском. В 2022-м добавятся Королев, Пушкино, Фрязино, Балашиха, Красногорск, Люберцы.

«Мы работаем с системными застройщиками, которые находят возможности предоставлять квартиры, переселять людей. <…> В Москве эта программа уже несколько лет работает. Сначала настороженность вызывала, а сейчас она вызывает восторг», — добавил Воробьев.

Дом, в котором раньше жила семья Суплатовых

Ранее по инициативе губернатора Московская область ввела новую меру поддержки переселенцев из аварийного жилья: это денежный сертификат.

Теперь людям не придется ждать, когда расселят дом. Вместо этого можно получить 84 тысячи рублей за квадратный метр и купить другую квартиру.