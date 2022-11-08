Первую «Парту героя» открыли в Коломне | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 23:18 Первую «Парту героя» открыли в Коломне

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В бояркинской школе в Озерах городского округа Коломна открыли «Парту героя». На столешнице увековечено имя маршала бронетанковых войск Михаила Катукова. Он прошел революцию 1917 года, две мировые войны, стал первым применять танковые засады. Право сидеть за этой партой получат только лучшие школьники.

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Маршал бронетанковых войск Михаил Катуков — земляк школьников из села Бояркино. Учебный стол с биографией прославленного земляка торжественно открыли депутат Московской областной думы Игорь Исаев и заместитель главы администрации городского округа Коломна Ирина Дмитриева.

«Дважды Герой Советского Союза, маршал Катуков Михаил Ефимович, для нас это большой человек, поэтому хочу сказать — старайтесь быть похожими», — отметил депутат Московской областной думы Игорь Исаев.

Право сидеть за этим учебным столом получат лучшие школьники. А узнать жизненный путь героя смогут все желающие — на парте есть QR-код, отсканировав который попадаешь в интернет-энциклопедию. Здесь, например, можно узнать, что в январе 1943 года Михаил Катуков был командующим первой танковой армии — она воевала в составе Воронежского, первого Украинского фронта и на Курской дуге.

Это первая «Парта героя», торжественно открытая в Озерах. В скором времени такие учебные столы, с биографиями смелых и отважных земляков появятся в других учебных заведениях округа.