Подмосковье 06 мая 2023, 20:25 Первую «Парту Героя» открыли в Дзержинском накануне Дня Победы предоставлены пресс-службой местного отделения партии «Единая Россия»

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В Дзержинском впервые появилась «Парта Героя». Ее посвятили жительнице округа Адельфине Мазятовой.

Объект разместили в городской гимназии № 5 в кабинете русского языка и литературы.

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Когда началась войны, Мазятовой было 15 лет. За два дня до этого она сдала последний экзамен за девятый класс. После объявления войны девушка вместе с одноклассниками пришла в военкомат. За время ВОВ она успела поработать в госпитале, связисткой, служила в войсках НКВД. Девушку дважды ранило.

«Вот такая я была, и мне все говорили, что я очень серьезная. А как не быть серьезной, когда вокруг такие дела творились, и ты думал каждую секунду, как выжить и сделать свое дело. Хотя и посмеяться мы тоже любили в минуты передышек», — рассказала женщина.

В открытии поучаствовали местные активисты, директор гимназии Наталья Викулова, «молодогвардейцы» Дзержинского, волонтеры, ученики и педагоги образовательного учреждения.

«Для меня большая честь открывать первую в нашем городском округе „Парту Героя“. Этот образовательный проект в доступной форме рассказывает школьникам о наших земляках, добывших победу в той страшной войне», — заявила исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Анастасия Снегурова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что филиал государственного фонда «Защитники Отечества» заработает в Подмосковье 1 июня.

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