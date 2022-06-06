Первую партию комбикорма выпустил завод в Полурядинках

Сельскохозяйственный завод «Сосновка» в Полурядинках, входящий в состав агрохолдинга «ОСП агро», выпустил первую партию комбикорма.

«Сегодня для нас праздник — завод выдал первую продукцию. Управление всеми процессами электронное, так что для бесперебойной работы завода требуются лишь три человека», — рассказал заведующий комбикормовым заводом Анатолий Тонких.

Производственная мощность завода составляет 40 тонн корма в сутки, предприятие работает круглогодично.

Президент компании «ОСП агро» Игорь Исаев добавил, что после постройки первого комбикормового завода в 2004 году поголовье стада составляло четыре тысячи голов, а сейчас уже почти 12 тысяч.

«Теперь, если на одном заводе понадобится провести ремонт или перенастройку оборудования, то мы все равно сможем себя сами обеспечить, а быть независимыми — очень важно в нашем бизнесе», — заключил он.

Помимо комбикорма, комплекс занимается выращиванием, хранением и реализацией овощей, картофеля, зерновых и кормовых культур. Здесь также занимаются производством молока, воспроизводством и реализацией племенного крупного рогатого скота.