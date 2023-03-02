Подмосковье 02 марта 2023, 18:53 Первую партию классического сухого джина произвели в Подмосковье

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Группа компаний «Руст» начала выпуск собственного бренда классического джина «Bristoll’s» на заводе в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов отметил, что джин — одна из самых быстрорастущих категорий алкогольных напитков на российском рынке. Импортозамещение позволит получить продукт, не уступающий в качестве зарубежным напиткам, при этом по более низкой цене. В 2023 году подмосковный завод планирует произвести порядка 70 тысяч декалитров джина.

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В ассортименте будут три вида напитка: сухой классический, розовый и цитрусовый. Первая партия классического сухого джина уже вышла с конвейера и скоро появится в магазинах.

Напиток производят по особой технологии, родившейся в 1832 году в Англии. При производстве используют ароматные спирты можжевельника, кардамона, лимонной и апельсиновой цедры. Дизайны бутылки и этикетки были разработаны собственной студией компании «Руст».

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что за четыре года в регионе реализуют 130 проектов импортозамещения. Для таких компаний предусмотрели льготы и меры поддержки.