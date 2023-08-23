Подмосковье 23 августа 2023, 13:00 Первую партию камчатского краба отправили транзитом из Подмосковья в Китай Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Партию живого камчатского краба весом 18 тонн отправили самолетом из аэропорта Шереметьево в Китай. Качественную транспортировку деликатеса удалось обеспечить благодаря уникальной логистической цепочке Группы компаний «Антей».

В городском округе Химки «Антей» организовал центр временного содержания крабов, где они находятся до отправки авиарейсом в Китай.

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Создание центра передержки крабов в Подмосковье является важным звеном транспортного коридора для поставок деликатеса потребителям из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас суда компании «Антей» ведут промысел в Баренцевом море. Живых крабов регулярно доставляют в Мурманск, а оттуда автомобилями привозят в подмосковный центр временного содержания. Затем продукция доставляется самолетом в Китай.

Такая логистическая цепочка позволяет организовать прямой авиамаршрут из Мурманска в страны-импортеры живого краба. Путь до потребителя составляет всего пять-семь дней, что обеспечивает доставку в оптимальном качестве.

По сообщению Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, ГК «Антей» реализует проект центра временного содержания крабов в индустриальном парке «Шереметьево». Объем инвестиций в проект составит 60 миллионов рублей. На предприятии планируется создать около 40 рабочих мест.

Подмосковье стало лучшим на премии «Экспортер года» в Центральном федеральном округе и получило 15 призовых мест. Областные производители вдвое улучшили результат по сравнению с прошлым годом, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.