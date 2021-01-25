Первую партию ядер московия выпустили на фабрике в Дубне

За последние 20 лет ученые синтезировали пять новых элементов, завершающих седьмой период таблицы Менделеева: 114 (флеровий), 115 (московий), 116 (ливерморий), 117 (теннессин) и 118 (оганесон). По данным издания, все они были получены в экспериментах на циклотроне У-400, где мишень из тяжелых элементов бомбардировали пучком ионов.

Несмотря на то, что циклотрон несколько раз модернизировали, для синтеза элементов 119 и 120 нужна была более высокая производительность. В 2000-х была создана новая установка — Фабрика сверхтяжелых элементов.

В марте 2019 года установка ДЦ-280 была впервые запущена, а 26 ноября 2020 года начался первый эксперимент по синтезу сверхтяжелого элемента московия в реакции америция-243, который играл роль мишени, и кальция-48 — снаряда.

По словам Утенкова, до 20 декабря ученым удалось зафиксировать 27 событий рождения 115-го элемента. В результате возникали изотопы московия с массами 289, 288 и 287. Полученные изотопы существовали от нескольких сотых долей секунды до единиц секунд, после они распадались, создавая разные цепочки распадов.

В будущем планируется провести эксперименты для создания флеровия. Затем ученые попытаются получить элементы 119 и 120 таблицы Менделеева.