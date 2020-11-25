Первую партию электролома из Подмосковья направили на переработку
«„Мособлэнерго“ заключило с заводом „ЭкоТехПром“ договор на переработку электронного и электрического оборудования в 2020 году. Предприятие принимает на переработку компьютеры, принтеры, приборы учета электроэнергии и многофункциональные устройства с истекшим сроком эксплуатации», — сообщила пресс-служба «Мособлэнерго».
Первую партию отслужившей свое техники собрали в коломенском филиале компании. На завод привезли 176 единиц электролома. Качество утилизации оборудования проверили экологи «Мособлэнерго».
«Мы убедились, что завод „ЭкоТехПром“ действительно обладает производственными мощностями, позволяющими перерабатывать отходы электронного и электрического оборудования. Самое важное, что в переработку попадает все до винтика, а на выходе образуется вторсырье: шредированный пластик, лом черных и цветных металлов», — заявила эколог департамента эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов компании Ольга Кацибан.
«ЭкоТехПром» находится на территории Косино-Ухтомского района Москвы. На заводе используют такие технологии утилизации старой техники, которые позволяют вернуть материалы во вторичный оборот.