Первую круглогодичную школу вейкбординга открыли в Подмосковье | 360°

Подмосковье 30 октября 2022, 23:03 Первую круглогодичную школу вейкбординга открыли в Подмосковье

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В Чехове открылась первая в Подмосковье круглогодичная школа вейкбординга. Теперь жители региона смогут кататься на доске не только летом, но и зимой.

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Вейкбординг стремительно набирает популярность у любителей активного отдыха. Во многом это связано с тем, что вейк очень схож со сноубордом, скейтбордом и серфингом. Как и другие виды спорта, катание на доске помогает развить координацию движений, повышает гибкость и выносливость.

Изначально секцию планировали открыть в Серпухове на берегу реки Нара, но водоем не подошел по требованиям безопасности. Однако организаторы не отчаялись и продолжили поиск подходящей площадки. Тогда и родилась мысль открыть школу в бассейне и сделать ее тем самым круглогодичной. Эта идея очень понравилась в местном «Дворце спорта „Олимпийский“.

На открытие школы с семьей приехал российский актер Дмитрий Исаев. По его словам, несмотря на то, что живут они не близко, все равно будут приезжать. Сын актера уже три года катается на доске, а за зиму навыки быстро забываются, поделился актер.

Организаторы школы обещают научить азам вейкбординга абсолютного каждого, даже людей с ограниченными возможностями. Научат в новой школе и трюкам, ведь среди инструкторов — многократные участники и призеры чемпионов России по вейкбордингу.

Ранее звезды футбола провели товарищеский матч с военными, вернувшимися из зоны спецоперации, в Балашихе. Его организовали по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.