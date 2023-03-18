Подмосковье 18 марта 2023, 08:47 Первому выходу в космос — 58 лет. Сотрудники музея в Звездном Городке рассказали о легендарном полете Алексея Леонова Сотрудники музея в Звездном Городке рассказали о легендарном полете Алексея Леонова Unsplash

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Детали первого выхода человека в открытый космос напомнили в музее Звездного Городка в Подмосковье. Легендарному полету Алексея Леонова 18 марта исполнилось 58 лет. Летчик пробыл вне корабля 12 минут и навсегда вошел в историю мира.

В музее Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина знают о полете Алексея Леонова и Павла Беляева все. Здесь, например, можно увидеть скафандр «Беркут», который был тогда на Леонове и который раздулся по возвращении на корабль. Этот эпизод едва не стоил космонавту жизни.

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«Времени оставалось 20 минут, и об этом Леонов доложил только Павлу Ивановичу Беляеву. На Землю решили не докладывать. Единственным способом выйти из этой ситуации было стравливание давления», — рассказывает специалист музея Алексей Прокопец.

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В итоге рискованный план сработал — скафандр уменьшился.

Приземление — новое испытание. Навигация подвела, и группа высадилась в заснеженной тайге, где космонавты могли насмерть замерзнуть. Укрывались обивкой, грелись возле костра, обматывались парашютом.

Летчики выжили — и рекорд был зафиксирован. Полет Леонова и Беляева стал новой отправной точкой развития космической науки. Спустя десятилетия многое изменилось. Корабли стали гораздо более мощными и оборудованными, изменились и быт летчиков, и система подготовки. Неизменными остались лишь имена героев.

В Подмосковье бережно чтят космические традиции и по-прежнему воспитывают космонавтов. Прямо сейчас подготовку в Звездном Городке проходят 23 человека, и каждый готовится к своему собственному большому открытию.

В 2019 году технологическому университету в Королеве присвоили имя летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова. Памятную табличку открыли по постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева.