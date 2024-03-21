21 марта 2024, 14:55
Первомайскую улицу в Лыткарине благоустроят к сентябрю
Первомайскую улицу в городском округе Лыткарино благоустроят в этом году. Работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды».
Как рассказали в подмосковном Минблаге, на улице расширят тротуары, обустроят зоны отдыха вдоль пешеходного маршрута и полностью обновят освещение.
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«В этом году мы планируем провести работы по благоустройству 24 пешеходных зон и площадей. Все работы планируют завершить до конца октября 2024 года» — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Завершить благоустройство улицы планируется в сентябре 2024 года.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
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Благоустройство
Лыткарино
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