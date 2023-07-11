Подмосковье 11 июля 2023, 16:56 Первомайскую школу в Истре отремонтируют к августу

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Капитальный ремонт Первомайской школы в военном городке Истры завершится в августе. Сейчас готовность объекта достигла 63%.

Первомайскую школу построили более полувека назад вместе с военным городком и с тех пор ее ни разу не ремонтировали. В этом году она вошла в федеральную программу «Модернизация системы образования».

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Капитальный ремонт помог решить одну из давних проблем школы — неудобную планировку помещений. Например, появился отдельный актовый зал, который раньше был совмещен со столовой. А за счет освободившегося пространства сделали большой пищеблок.

«Поменяли все внутренние, инженерные сети, все кабели, всю разводку для интернета, для пожарной сигнализации, видеонаблюдения. Все, что необходимо для того, чтобы подключить самое современное оборудование, мы уже сделали», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Удобной, красивой, а главное, современной Первомайская школа станет не только внутри, но и снаружи.

«Фасадом у нас предусмотрена вентилируемая система. Снаружи он утепляется минеральной ватой и устанавливаются металлокассеты. Он долговечный, эксплуатация у него получается 25 лет. Так что это гораздо лучше, чем мокрый фасад, который через пару лет уже придется заново красить», — рассказал преставитель подрядчика Герман Поповицкий.

Закончить все работы подрядная организация обещает в течение нескольких недель. Затем начнут завозить новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе повысили выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом до 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

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