Подмосковье 28 августа 2023, 16:01 Первомайскую школу в Истре откроют после ремонта к сентябрю фото минстроя мо

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Капитальный ремонт Первомайской школы завершается в деревне Буньково. Сейчас на объекте проводят пусконаладочные работы инженерных сетей, а также расставляют мебель и оборудование.

В Министерстве строительного комплекса Московской области заявили, что образовательное учреждение будет готово принять учеников 1 сентября.

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Двухэтажное здание Первомайской школы построили в 1967 году, в нем обучается 320 школьников. Во время капремонта здесь отремонтировали кровлю, входные группы и лестницы, провели фасадные работы, заменили все инженерные сети и оборудование, а также благоустроили прилегающую территорию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

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