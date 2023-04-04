Подмосковье 04 апреля 2023, 13:41 Первомайскую школу в Истре капитально отремонтируют к сентябрю

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Первомайскую школу в Истре обновят к будущему учебному году. Работы ведутся в рамках национального проекта капитального ремонта образовательных учреждений, который реализуется по указанию президента России Владимира Путина.

Зданию Первомайской школы более полувека, оно уже морально устарело. Подрядчик приступил к демонтажным работам на объекте 20 марта.

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Сейчас идет поиск планировочных решений. Одна из главных задач — расширить учебные классы. Кроме того, в школе появится отдельный актовый зал — в старом здании он был совмещен со столовой.

После капитального ремонта школа будет соответствовать современному стандарту, установленному правительством Московской области. Здесь не только выполнят отделочные работы, заменят инженерные сети и крышу, обновят входные группы, но и проведут полное техническое оснащение, установят новую мебель.

До окончания ремонтных работ 420 учеников Первомайской школы будут обучатья в новом учебном заведении в микрорайоне Восточный.

«В микрорайоне Восточный в новой школе, которую мы недавно открыли, метраж и количество классов позволяют спокойно разместить там детей из Первомайской школы. Для того, чтобы им было удобнее добираться, мы пустили специальные школьные автобусы, которые возят детей туда и обратно», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что сейчас в регионе возводят 37 школ.

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