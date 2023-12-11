11 декабря 2023, 17:16
Первоклассников лицея № 7 в Солнечногорске посвятили в ряды участников проекта «Орлята России»
Торжественная церемония посвящения первоклассников в ряды движения «Орлята России» прошла в лицее № 7 в Солнечногорске. Участниками этого проекта стали 26 ребят.
Ученики 1 «Б» класса из лицея № 7 присоединились к общественному движению «Орлята России». Школьники дали клятву, спели гимн, получили специальные значки и галстуки.
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«На сегодняшний день в проекте „Орлята России“ принимают участие восемь классных коллективов лицея № 7, а это свыше 200 человек. Цель мероприятия — развитие детского общественного движения, возрождение и сохранение гражданско-патриотических традиций», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.
В течение учебного года ребята будут участвовать в творческих мероприятиях по семи образовательным трекам на темы лидерства, спорта, волонтерства, экологии, сохранения исторической памяти и другим.
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