Первая грамота, значок и рюкзак. Все первоклассники Подмосковья получили подарочные наборы

Все первоклассники Подмосковья, а их на этот раз около 110 тысяч, получили подарочные наборы от губернатора. Это их первая школьная грамота с его подписью, значок и рюкзак для сменной обуви. На каждой вещи памятная надпись «Я — первоклассник Подмосковья».

Все рюкзаки разной расцветки — белые, черные или оранжевые. В нескольких городских округах стандартные наборы дополнили футболками с символикой городов. Например, в Истре.

А в Одинцове вместо футболок подарили плакат под расписание уроков. От старшеклассников первоклашки получили подставки под карандаши.

Как отметил советник губернатора региона Александр Коган, все это очень важно и памятно для детей.

Мы бы очень хотели, чтобы эта знаменательная дата запомнилась детям на всю жизнь. Поэтому за подписью губернатора мы выдавали первую грамоту для первоклашек Александр Коган.

Отдельные наборы получили дети из малообеспеченных семей благодаря акции «Собери ребенка в школу». Для них закупили восемь тысяч комплектов. В них включили ранец, канцелярию, краски, альбомы для рисования и цветные карандаши.

В этом году областные школы примут 950 тысяч ребят. Учебный год начался не как обычно. Одни из отличий — защитные маски, измерение температуры и соблюдение социальной дистанции, а педагоги сдали тесты на коронавирус.

Старт новой школьной поре сегодня, 1 сентября, дали губернатор региона Андрей Воробьев и министр просвещения страны Сергей Кравцов. Год открыли традиционно на свежем воздухе.