Первоклассники из семей бойцов СВО в Богородском округе получили школьные наборы | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 16:57 Первоклассники из семей бойцов СВО в Богородском округе получили школьные наборы Телеканал «360»

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Акция в поддержку школьников из семей участников специальной военной операции прошла в Богородском округе. Так, 40 первоклассников получили в подарок к началу учебного года наборы с канцелярией — ручками, карандашами, линейками и ластиками.

Ребятам вручили школьные наборы в Центре поддержки участников специальной военной операции и их семей. Администрация Богородского округа также выпустила скидочную карту «Zабота», которой могут воспользоваться семьи бойцов.

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«Карта "Zабота" дает скидку у наших партнеров-коммерсантов от 20 до 100%», — рассказала руководитель Центра поддержки участников специальной военной операции и их семей Наталия Серебрякова.

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Сегодня в Богородском округе зарегистрировано более 500 семей участников специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества», который помогает военнослужащим и членам их семей.

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