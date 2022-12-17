Подмосковье 17 декабря 2022, 23:53 Первоклассники из Раменского смастерили снеговиков для участников СВО Первоклассники прогимназии №48 округа Раменский сделали подарки для участников СВО РИА «Новости»

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Ученики первых классов раменской прогимназии № 48 смастерили новогодние аппликации для участников спецоперации. Праздничную акцию, которая должна поддержать бойцов на линии фронта, организовали родители первоклашек и их педагоги.

Одна из школьниц сделала открытку для своего дяди. Он был мобилизован этой осенью. И сейчас служит танкистом в зоне проведения СВО.

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«Счастья, здоровья, чтобы поскорее он приехал ко мне, и мы были вместе», — об этом мечтает Ника.

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Аппликация в виде снеговика станет оберткой для сладкого подарка — шоколадки.

Такую акцию придумали педагоги и родители воспитанников учебного заведения. Мамы купили сладости, а первоклассники с удовольствием их украсили.

Директор прогиманазии Наталья Степина считает, что важен не сам подарок, а внимание и посыл.

«Они не просто положат эту шоколадку в общую посылку, а они сделают ее такой, чтобы было видно: „Это я, я желаю вам добра, я желаю вам мира, я желаю здоровья, я желаю победы“», — поделилась она.

Это не первая акция школьников. Ранее ребята писали письма и организовывали благотворительные ярмарки.

Новогодние сладкие подарки в уникальных упаковках передадут в пункты сбора гуманитарной помощи. Оттуда они в составе конвоя отправятся к своим адресатам — солдатам, отстаивающим интересы страны.