Первого зампредседателя Мособлдумы наградили орденом «Сампо»

Первого зампредседателя Мособлдумы Ларису Лазутину наградили орденом «Сампо». Это высший знак отличия в Карелии, где она является почетным гражданином.

Лариса Лазутина — Герой Российской Федерации. Награду ей вручил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Она родилась в город Кондопога. Здесь же окончила среднюю школу № 1 и начала заниматься лыжами, а в студенческие годы добилась первых выдающихся результатов.

В 1984 году вошла в состав сборной СССР по лыжным гонкам. Сегодня известна как пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и двукратная обладательница Кубка мира по лыжным гонкам.

Лариса Лазутина — заслуженный мастер спорта СССР, России и заслуженный работник физической культуры в Республике Карелия.

«У нашей землячки из Кондопоги действительно выдающиеся заслуги. Она прославила нашу Карелию и стала примером для многих ребят, занимающихся лыжами и мечтающих о больших победах», — сказал Артур Парфенчиков.

Орден «Сампо» присваивают за особо значимые достижения и заслуги в экономической, социальной, культурной, научной, технической, государственной и общественной деятельности.