Первого владельца договора страхования «Дачная амнистия» наградили в Подмосковье

Московское областное БТИ совместно со СПАО «Ингосстрах» наградило сотрудницу, которая заключила первый договор по программе защиты имущества «Дачная амнистия». На церемонии в Дмитровском отделении МОБТИ присутствовали: генеральный директор учреждения Елена Казимир, заместитель начальника управления жилищного страхования «Ингосстрах» Евгения Литвин, а также директор Химкинского филиала МОБТИ Андрей Ткаченко.

Старшему администратору Светлане Кукиной вручили Почетную грамоту БТИ, а также несколько сувениров. 4 августа она заключила первый договор по защите недвижимого имущества клиента из Талдома, это произошло всего спустя три дня после запуска самой программы.

«Мы собрались для того, чтобы отметить заслуги нашего сотрудника — старшего администратора Кукиной Светланы Викторовны и наградить ее Почетной грамотой Московского областного БТИ <…> Вы заслужили эту награду честным и упорным трудом. Желаю и в дальнейшем всегда добиваться желаемого, всегда быть впереди и побеждать. Спасибо за Ваш профессионализм», — сказала Елена Казимир.

Первого августа в Подмосковье была запущена программа страхования под названием «Дачная амнистия». В ее рамках дачникам предоставляется возможность застраховать свое имущество, которое стоит на кадастровом учете, с выгодой в 20%.

Воспользоваться услугой страхования «Дачная амнистия» жители Подмосковья могут самостоятельно на официальном сайте mobti.ru, во всех отделениях Московского областного БТИ, а также по телефону +7 (498) 568-88-88.

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