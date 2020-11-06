Первого нарушителя-«свалочника» поймали через 4 дня после поручения Воробьева установить камеры

Андрей Воробьев объявил охоту на виновников несанкционированных свалок в Подмосковье и велел установить камеры фотофиксации. Поручение оперативно выполнили — первого нарушителя уже поймали.

2 ноября во время ВКС с руководящим составом областного правительства губернатор Московской области поручил установить камеры фотофиксации. Они нужны, чтобы находить нарушителей, которые скидывают мусор в неположенных местах.

«Объявляется охота на тех, кто позволяет себе это безобразие, беззаконие. Пусть везут — давайте просто сделаем их несчастными. Всех, кто этим занимается. Давайте заберем машины, посадим их на 15 суток, потому что сколько можно», — отметил глава региона.

Поручение Андрея Воробьева выполнили в кратчайшие сроки, и уже 6 ноября камеры зафиксировали первого нарушителя. В фотоловушку попался водитель АО «МПП „Исток“» Александр Юдаев. Он сбросил строительный мусор на дорогу недалеко от деревни Назимиха Щелковского городского округа.

Заместитель главы Щелкова по безопасности Виктор Семин рассказал «360», что 6 ноября задержали сразу два КамАЗа с отходами. Они везли их на объект, который занимается дробилкой материалов — бетона, кирпичей и так далее.

«Были задержаны два КамАЗа, которые везли отходы на объект, занимающийся дробилкой материалов. Благодаря поставленным фотоловушкам нам удалось предотвратить деятельность данной организации. При задержании водители были опрошены. В отношении водителей составили административные протоколы», — подчеркнул он.

Семин отметил, что оба КамАЗа доставят на штрафстоянку до выяснения обстоятельств. Дробительный аппарат, к которому они направлялись, опечатали «до выяснения обстоятельств и установления документации, на основании чего они здесь работают».

Он подчеркнул, что все происходило на частной территории. Власти региона уже устанавливают, кому она принадлежит. В отношении собственника примут меры воздействия.

«Данное предприятие работает уже, наверное, на протяжении полугода. Сегодня, благодаря вот этим ловушкам, которые были поставлены, зафиксировали это нарушение. Сразу же мы с сотрудниками полиции, ДПС и Минэкологии выехали и задержали эти автомобили. Данные ловушки установили буквально на днях — максимум день-два назад», — подчеркнул Семин.

Он рассказал, что такие фотоловушки стоят не только возле Назимовки. Их устанавливают по всему Подмосковью для борьбы с нарушителями, которые скидывают мусор и отходы.

«Минэкологии будет вызывать лабораторию, которая установит класс опасности данных отходов. Уже в соответствии с этим будут принимать решение по наказанию нарушителей. Предусмотрены административная и уголовная ответственности», — пояснил он.