Первого младенца выписали из обновленного роддома в Красногорске

Мальчик весом 3020 граммов и ростом 50 сантиметров появился в стенах открытого после ремонта родильного дома в Красногорске. Малыш и мама чувствуют себя замечательно.

Первого пациента вместе с мамочкой уже выписали из обновленного акушерского стационара Красногорской городской больницы № 1. Это уже третий ребенок в семье у 29-летней местной жительницы, и она призналась, что планирует вернуться в роддом еще раз.

«Сейчас мы можем похвастаться почти сотней коек круглосуточного стационара, комфортными палатами на одного-трех человек с отдельным санузлом. Индивидуальных родзалов теперь 11, операционных — два», — рассказала главный врач Красногорской городской больницы № 1 Анжелика Евзерихина.

Обновленный роддом открыт всего несколько дней назад, и за это время врачи уже помогли стать мамами 13 женщинам. Здесь родились 10 девочек и три мальчика.

Роды проходят максимально комфортно, в хороших бытовых условиях, с участием высококлассных специалистов. В отделении имеется необходимое современное оборудование, включая аппарат искусственной вентиляции легких.

В Московской области работает единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». Операторы готовы рассказать женщинам о необходимых документах, которые надо взять с собой в роддом, о правилах получения подарочного набора «Я родился в Подмосковье» и других интересующих вопросах. Звонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно, с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.