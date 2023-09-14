Подмосковье 14 сентября 2023, 14:33 Первое заседание Совета депутатов в новом составе прошло в Богородском округе

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Первое заседание Совета депутатов второго созыва прошло в актовом зале администрации Богородского округа. Состав частично обновился. Из 25 депутатов — 12 новых.

«Мы впервые с вами избрали совет, полностью привязанный к округам. Я считаю, что это очень правильно, когда мы знаем конкретных людей, а они знают своего депутата», — отметил глава Богородского округа Игорь Сухин.

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Народные избранники обсудили три вопроса и планы на ближайшие пять лет. Назначили мандатную комиссию, в состав которой вошли Павел Ермилов, Оксана Краснова и Николай Демидов. Утвердили кандидатуру председателя Совета депутатов — им вновь стал Владимир Хватов. Единогласным решением выбрали заместителей Павла Ермилова и Валерия Пылаева.

«Основное — это делать все для развития Богородского городского округа. Выполнять наказы избирателей», — подчеркнул председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов.

Следующее заседание пройдет 26 сентября в администрации Богородского округа.

Новую структуру правительства Подмосковья представят на этой неделе по итогам выборов, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В Мособлдуме огласят состав кабинета исполнительной власти.

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